Happy End für Suchaktion: Vermisste Monika wurde gefunden

Wie berichtet, wurde die 78-jährige Monika vermisst. Von der dementen Frau fehlte seit 12. Juli jede Spur, sie war zuletzt in Landskron gesehen worden. Nun die guten Neuigkeiten, sie wurde heute gegen 17 Uhr gefunden!

Monika wurde von Pilzsammlern in Weißenstein entdeckt

Zuletzt wurde Monika in Landskron gesehen, danach verlor sich die Spur. Mehrere Suchaktionen nach ihr blieben erfolglos. Heute, 14. Juli, gegen 17 Uhr konnte die demente Frau gefunden werden. Pilzsammler haben sie in einem Wald in Weißenstein, Bezirk Villach Land, (!) entdeckt. Das sind in etwa 17 km Entfernung zu ihrem letzten Aufenthaltsort.

Happy End

„Wir hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben“, erklärt die Schwiegertochter der ehemaligen Vermissten im Gespräch mit 5 Minuten. „Es geht ihr den Umständen entsprechend, jetzt kommt sie sicherheitshalber ins Krankenhaus“, sagt sie erleichtert.