Urkunde für Helden: Krebshilfe Kärnten feierte 30-jähriges Jubiläum

Freitagnachmittag, 12. Juli, feierte die Österreichische Krebshilfe Kärnten ihr 30-jähriges Jubiläum. Der gemeinnützige und eigenständige Landesverein steht seit drei Jahrzehnten Krebspatientinnen und Krebspatienten sowie deren Angehörigen helfend und unterstützend zur Seite. Anlässlich dieses besonderen Geburtstages lud der Verein zum großen Sommerfest am Neuen Platz ein. Ziel war es, vor allem Bewusstsein zur Vorsorge und Früherkennung in der Bevölkerung zu schaffen sowie diese für das Thema „Krebs“ zu sensibilisieren. Am Programm standen eine große Tombola, Vorsorgeangebote, ein Muttermal-Screening, ein vielfältiges Kinderprogramm und unterhaltsame Live-Musik.

„Ich bedanke mich bei der Krebshilfe Kärnten“

„Dieser wichtige Verein steht betroffenen Menschen seit mittlerweile 30 Jahren bei und bietet kostenlose Hilfe an. Ich bedanke mich bei der Krebshilfe Kärnten für den unermüdlichen Einsatz, die Krankheit aus dem Schatten hervorzuholen und zu enttabuisieren. Herzliche Gratulation zum 30-jährigen Bestehen und zu der mehr als verdienten Auszeichnung auf dem Gebiet der Vorsorge und Früherkennung von Krebserkrankungen“, so Vizebürgermeister Alexander Kastner. Im Zuge der Feierlichkeiten überreichte Vizebürgermeister Alexander Kastner dem Verein „Österreichische Krebshilfe Kärnten“ für ihre Verdienste und Leistungen im medizinischen sowie sozialen Bereich, besonders im Bereich der Vorsorge und Früherkennung von Krebserkrankung sowie Begleitung und Unterstützung von Betroffenen, die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt.