Fahrerflucht: Spritztour mit Kleintransporter endete mit Unfall

Am heutigen 14. Juli 2024 erstattete ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land Anzeige bei der Polizei, wonach ein alkoholisierter Lenker seinen Kleintransporter unbefugt in Betrieb genommen habe und einen Verkehrsunfall verursacht und Fahrerflucht begangen habe. Die Erhebungen der Polizisten ergaben, dass der Beschuldigte, ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land, den in Aschach an der Steyr abgestellten Kleintransporter zwischen 1 Uhr und 3 Uhr unbefugt in Betrieb genommen hat, um damit nach Bad Hall zu fahren.

War der Lenker betrunken?

Es besteht zudem der Verdacht, dass der Beschuldigte das Fahrzeug in betrunkenem Zustand gelenkt und dabei einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht und Fahrerflucht begangen hat. Die Unfallstelle ist bisher unbekannt – der Kleintransporter wurde an der Front beschädigt. Diesbezüglich erfolgen weitere Erhebungen.