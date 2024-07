Polizei angelogen: Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen

„Der Lenker gab unglaubwürdig gegenüber den Beamten an, dass er seit vier Jahren keine Drogen konsumiert habe“, teilt die Polizei mit. Dies erwies sich allerdings als Lüge. Bei der darauffolgenden klinischen Untersuchung im Tauernklinikum Zell am See, wurde von dem durchführenden Arzt, eine Fahruntauglichkeit und Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt. Der Führerschein wurde dem Angezeigten vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Anzeigen an die BH Zell am See und Staatsanwaltschaft Salzburg werden erstattet.