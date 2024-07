Unfall in Ochsendorf: Lenkerin (21) war leicht alkoholisiert

Veröffentlicht am 14. Juli 2024, 19:34 / ©FF Brückl

Wie heute berichtet, kam es in Ochsendorf zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei gibt nun mehr Informationen dazu preis. Auf Höhe Ochsendorf, Bezirk St. Veit an der Glan, streifte die 21-Jährige aus bislang unbekannter Ursache einen Richtungspfeil des dortigen Fahrbahnteilers, kam auf den linken Fahrstreifen und fuhr über die dortige leicht abschüssige Böschung. Beim Anprall überschlug sich der PKW einmal und kam am Dach zum Liegen.

Mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen

Die Frau wurde von nachkommenden Verkehrsteilnehmern aus dem Fahrzeug geborgen. Ein First Responder leistete vor Ort Erste Hilfe. Anschließend wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen. Ein bei der 21-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung.

Fahrzeug ist ein Totalschaden

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Bis zur Bergung durch ein Abschleppunternehmen aus Althofen, war die B92 bis 13:30 Uhr gesperrt. Neben der Polizei und Rettung standen die FF Pischeldorf, FF St. Filippen und FF Brückl mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2024 um 19:46 Uhr aktualisiert