Produktrückruf: Dieser Kinderautositz könnte dein Kind in Gefahr bringen

Veröffentlicht am 14. Juli 2024, 20:06 / ©Montage Canva Pro/Thule Group

Die Thule Group ruft den Thule Elm Kleinkindautositz zurück. Bei einer internen Qualitätsprüfprotokolle wurde eine Situation identifiziert, bei der der Thule Elm Kleinkindautositz mit der Artikelnummer 14000006, 14000007 und 14000008 unter bestimmten Umständen möglicherweise nicht immer korrekt auf der Basisstation verriegelt.

Verletzungsrisiko bei einem Autounfall

Betroffen ist die Verwendung in der nach vorne gerichteten Position. Dies kann dazu führen, dass der Kindersitz nicht ordnungsgemäß gesichert ist und möglicherweise ein Verletzungsrisiko bei einem Autounfall oder Verkehrsunfall darstellt. Es wurden laut Hersteller keine Reklamationen aus dem Handel und keine Verletzungen oder Vorfälle gemeldet. Die Thule Group führt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden in den relevanten EU-Mitgliedstaaten eine freiwillige Rückrufaktion durch. Dieser freiwillige Rückruf betrifft nur die Verwendung des Thule Elm Kleinkindautositzes mit den Artikelnummern 14000006, 14000007 und 14000008, und beeinträchtigt nicht die Funktionalität deiner Thule Alfi ISOFIX-Basis oder anderer Thule-Produkte.

Diese Produkte betrifft es: Dieser freiwillige Rückruf betrifft nur die Verwendung des Thule Elm Kleinkindautositzes mit den Artikelnummern 14000006, 14000007 und 14000008, und beeinträchtigt nicht die Funktionalität deiner Thule Alfi ISOFIX-Basis oder anderer Thule-Produkte. Die Thule Alfi ISOFIX-Basis und die Thule Maple Babyschale sind unabhängig voneinander sicher zu verwenden.

Die rückwärts gerichtete Version des Thule Elm Kleinkindautositzes (Artikelnummer 14000009 Black, 14000010 Light Grey, 14000011 Mid Blue) ist von diesem freiwilligen Rückruf nicht betroffen und sicher zu verwenden.

Um festzustellen, ob du einen von diesem Rückruf betroffenen Thule Elm Kleinkindautositze besitzt, solltest du die Artikelnummer auf dem Etikett unter dem Produkt überprüfen (siehe Foto).

Was du jetzt tun solltest:

Konsument:innen, die das rein rückwärts gerichtete Produkt gekauft haben (Artikelnummer 14000009 Black, 14000010 Light Grey, 14000011 Mid Blue), können laut Thule das Produkt ohne Bedenken weiter benutzen. Wer das 360Grad Modell erworben hat, soll das Produkt ab sofort nicht mehr verwenden und die Artikelnummer des Thule Elm Kleinkindautositzes überprüfen.

Wenn das Produkt von diesem Rückruf betroffen ist, gibt es folgende Schritte: Kontaktiere das Geschäft, in dem Sie Ihren Thule Elm Kleinkindautositz (Artikelnummer 14000006, 14000007 und 14000008) gekauft haben, und gebe das Produkt zur vollständigen Rückerstattung zurück.

Wenn du unsicher sind, wo du es gekauft haben, oder wenn es für dich bequemer ist, wende dich direkt an die Thule Group unter [email protected]

Als Entschädigung bietet der Hersteller ein Ersatzprodukt kostenlos an – den rein rückwärts gerichteten (180-Grad-Drehung) Thule Elm Kleinkindautositz RWF (Artikelnummer 14000009 Black, 14000010 Light Grey, 14000011 Mid Blue). Wer weiterhin die nach vorne gerichtete Version (360-Grad-Drehung) des Thule Elm Kleinkindautositzes wünscht, dem wird Thule den Sitz ab Januar 2025 kostenlos gegen diese Version ersetzen. Hierfür den aktuellen Sitz, der von diesem freiwilligen Rückruf betroffen ist, bei der Produktregistrierung von Thule registrieren. Thule organisiert alle Rücksendungen kostenfrei. Wer keinen Ersatzkindersitz wünscht, kann sich an [email protected] wenden und erhält den Betrag für den Thule Elm Kleinkindautositz erstattet.