GroÃŸeinsatz in Wien: Zwei Schwerverletzte nach SchÃ¼ssen am Yppenplatz

Veröffentlicht am 14. Juli 2024, 20:08 / ©5 Minuten

Ob die Verletzungen aber tatsächlich von einer Handfeuerwaffe oder einem Messer stammten, war gegen 19.45 Uhr noch unklar. Auch zum Hintergrund der Auseinandersetzung konnte eine Polizeisprecherin gegenüber der APA vorerst keine Angaben machen.

Zwei Schwerverletzte

Die Männer wurden von der Wiener Berufsrettung an Ort und Stelle erstversorgt und dann ins Spital gebracht. Laut Polizei sind beide Männer schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen, am Abend war weiterhin ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz. (APA 14.07.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2024 um 20:11 Uhr aktualisiert