Schon wieder: Bei der Kreuzung Tirolerstraße hat’s gekracht

Diese Kreuzung in Villach hat es in sich. Immer wieder kommt es nämlich bei der Ecke Tirolerstraße/Steinwenderstraße in Villach zu einem Unfall. So wie auch heute, 14. Juli, gegen 19.45 Uhr.

Es gibt keine Straßensperre

Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt ein Polizist: „Der Einsatz läuft noch, Straßensperre gibt es aber keine“. Anscheinend dürften zwei Autos in den Unfall involviert sein. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unbekannt.