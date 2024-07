Radfahrerin (28) von Auto erfasst und schwer verletzt

Veröffentlicht am 14. Juli 2024, 21:06 / ©5min.at

Gegen 13:10 fuhr eine 28-jährige Fahrradlenkerin aus Graz auf der Stattegger Straße in nördliche Richtung. Auf Höhe einer Bushaltestelle kam es zur Kollision mit einem nachfolgenden 66-jährigen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Die Fahrradfahrerin wurde vom Pkw erfasst und zu Boden gestoßen. Der Pkw fuhr über die Frau drüber, ohne sie jedoch mit einem der Reifen zu überfahren. Der Pkw-Lenker fuhr vorerst, ohne anzuhalten weiter.

Passanten eilten zu Hilfe

Passanten halfen der Frau, brachten sie von der Straße und alarmierten die Rettung. Der Pkw-Lenker hielt in der Folge an und lief zur Unfallstelle zurück. Laut seinen Angaben habe er die Frau erst aufgrund der Kollision wahrnehmen können, weil er davor geblendet worden sei. Die Fahrradlenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt und zur ambulanten Behandlung vom Roten Kreuz ins UKH Graz verbracht. An beiden Unfallbeteiligten wurden Atemalkoholtestungen durchgeführt, die negativ verliefen.