Heißes Sommerwetter setzt sich am Montag fort

„Der Montag bringt sonniges und heißes Sommerwetter. Die Luftschichtung ist stabiler als zuletzt, es bilden sich aus heutiger Sicht nur über den Bergen am Nachmittag ein paar Quellwolken“, so die Wetterprognose der GeoSphere. Diese sollen aber höchstens vereinzelt in der westlichen Obersteiermark zu Schauern führen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 14 und 19 Grad, im Laufe des Tages werden bis zu 33 Grad erwartet.