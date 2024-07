Bis zu 34 Grad: So sonnig wird der Wochenstart

„Anfängliche lokale Nebelfelder in den Tälern oder ein paar Restwolken verschwinden bald und es scheint verbreitet die Sonne“, wissen die Experten der GeoSphere. Am Nachmittag können dann einige Wolken entstehen, besonders im Westen und Südwesten sind Gewitter möglich. „Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlicher, tagsüber meist aber aus östlicher bis südöstlicher Richtung“, so die Prognose weiter. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen am Montag zwischen 29 und 34 Grad.