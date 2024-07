Wetter zu Wochenbeginn: Es gibt strahlenden Sonnenschein

Auch am Montag setzt sich das sonnige Wetter in Kärnten fort.

Veröffentlicht am 14. Juli 2024, 22:13

Auch am Montag, 15. Juli, setzt sich das schöne Wetter in Kärnten fort. Man darf sich fast den ganzen Tag über strahlenden Sonnenschein freuen.

Bis zu 33 Grad

„Später am Tag machen sich über den Bergen Kärntens zwar ein paar Quellwolken bemerkbar, für Schauer wird es aber wohl nirgends reichen“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Es wird auch heute wieder warm, nach Frühwerten zwischen 14 und 19 Grad stehen am Nachmittag zwischen 29 und 33 Grad am Thermometer.