Auto landete nach Unfall in Lavant – Führerschein weg

Am 14. Juli 2024 gegen 20.30 Uhr lenkte ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg sein Auto am Weidenweg in der Gemeinde Bad St. Leonhard. Unmittelbar nach dem dortigen Bahnübergang kam der 19-Jährige aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern, kam rechts von der Fahrbahn ab und blieb in der angrenzenden Lavant liegen.

Unverletzt

Der Mann blieb unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Das Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen und von der Unfallstelle gebracht.

Mittelgradige Alkoholisierung

Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Dem 19-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Neben der Polizei stand die FF Bad St. Leonhard mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften im Einsatz.