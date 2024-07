Auto von Hochwasser überflutet, zwei Tage später ging es in Flammen auf

Am Montag kam es zu einem Fahrzeugbrand in Wolfsberg.

Veröffentlicht am 15. Juli 2024, 06:12

Gegen 18-30 Uhr lenkte der 57-jährige Mann aus dem Bezirk Wolfsberg seinen Wagen von St. Andrä kommend in Richtung St. Gertraud, Bezirk Wolfsberg. Als er sein Fahrzeug vor dem Wohnhaus eines Bekannten abstellte, bemerkte er eine starke Rauchentwicklung unterhalb des Wagens. Sofort fuhr er auf die Wiese des Wohnhauses des Bekannten und begann dort die Flammen am Unterboden mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die Löscharbeit wurde in weiterer Folge von der verständigten FF Frantschach-St. Getraud fortgesetzt und beendet.

Zweige und Grasreste fingen Feuer

Das Fahrzeug war beim Hochwasser vor zwei Tagen überflutet gewesen. Das Auto wurde gereinigt, jedoch sind Zweige und Grasreste am Auspuff zurückgeblieben. Diese Zweige und Grasreste am hinteren Auspufftopf haben zu brennen begonnen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug konnten vor Ort keine Schäden festgestellt werden. Neben der Polizei war die FF Frantschach-St. Gertraud mit einem Fahrzeug und zehn Einsatzkräften im Einsatz.