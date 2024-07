Notärztlich versorgt: 17-Jähriger prallte gegen Leitschiene

Am 14. Juli 2024 gegen 18.30 Uhr lenkte ein 17-jähriger Mann aus Deutschland sein Motorrad auf der L65 Hochrindl Landesstraße von Hochrindl kommend in Richtung Sirnitz. In einer Linkskurve kam der 17-Jährige nach rechts von der Fahrbahn auf das Straßenbankett ab und kollidierte in weiterer Folge mit der Leitschiene.

Mit RK1 ins LKH Villach

Er wurde von einer zufällig vorbeifahrenden Notärztin erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das Landeskrankenhaus Villach geflogen.

Polizei, Rettung und Feuerwehr

Neben der Polizei und Rettung standen die Freiwillige Feuerwehr Sirnitz mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften im Einsatz.