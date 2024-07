Mit Brecheisen aufgebrochen: Täter durchsuchten Kellerabteile

Am 14. Juli 2024 zwischen 10.30 und 12 Uhr stiegen derzeit unbekannte Täter über ein offenes Fenster in ein Kellergeschoß eines Gebäudes im Bezirk Villach-Land ein. Die Räumlichkeiten in diesem Gebäude sind an mehrere Personen vermietet, wobei diese vorwiegend als Lager-, Freizeit- und Büroräumlichkeiten genutzt werden.

Tritte gegen die Türen

Die Täter haben mit einem Brecheisen sämtliche Türen im Kellergeschoß aufgebrochen und die Räume durchsucht. Anschließend begaben sich die Täter in das Obergeschoß und öffneten weitere Räume durch Tritte gegen die Türen und durchsuchten diese ebenfalls.

Schadenssumme unbekannt

Was die Täter gestohlen haben und wie hoch die Schadenssumme ist, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.