Streit eskalierte: Mann (29) tritt Frau (43) mehrfach ins Gesicht

In Klagenfurt verpasste ein stark alkoholisierter Mann einer Frau mehrere Tritte ins Gesicht. Sie wurde in das Unfallkrankenhaus eingeliefert.

In Klagenfurt verpasste ein stark alkoholisierter Mann einer Frau mehrere Tritte ins Gesicht. Sie wurde in das Unfallkrankenhaus eingeliefert.

Am 14. Juli 2024 gegen 21.25 Uhr führten Polizisten einer Polizeistreife aus Klagenfurt im Zuge einer Veranstaltung Verkehrsregelung im Bereich der Kreuzung Villacher Straße/Metnitzstrand in Klagenfurt durch.

Im Europapark

Dabei konnten sie einen 29-jährigen Mann und eine 43-jährige Frau, beide aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, auf der Wiese des Europaparks gegenüber einem dort etablierten Hotel sichtlich streitend wahrnehmen.

Frau stürzte zu Boden

Kurz darauf ließ die Frau einen Gegenstand fallen und als sie sich bückte, versetzte ihr der Mann einen Stoß mit beiden Händen, sodass diese zu Sturz kam.

Mit gestrecktem Bein ins Gesicht

Die 43-Jährige befand sich auf den Knien und stütze sich mit beiden Händen vor ihr in der Wiese ab. Der 29-Jährige stand mit dem Rücken vor der Frau, zog sein Bein nach hinten und trat ihr mit gestrecktem Bein in das Gesicht. Die 43-Jährige kippte nach hinten und blieb am Rücken liegen. Die Polizisten begaben sich unverzüglich in die Richtung der beiden.

Mann wollte flüchten

Der 29-Jährige lief dabei den Polizisten entgegen. Diese forderten den Mann mehrmals, laut und deutlich auf, anzuhalten. Der 29-Jährige kam der Aufforderung nicht nach und versuchte zwischen den einschreitenden Beamten vorbeizulaufen. Die Polizisten reagierten schnell und konnten den Mann mittels Einsatztechnik kontrolliert zu Boden bringen.

Stark alkoholisiert

Er wurde festgenommen. Aufgrund der starken Alkoholisierung konnte er nicht einvernommen werden und wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt. Die Frau wurde von weiteren hinzugezogenen Polizisten erstversorgt und in weiterer Folge mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt verbracht. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2024 um 07:30 Uhr aktualisiert