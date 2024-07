Neuer Holzsteg: Jeden Dienstag findet die Nacht-Wasserschishow statt

Neben Einblicken in das Können der Mitglieder des Wasserschiclubs Ossiacher See gibt es auch akrobatische Nummern wie Hebefiguren oder eine Pyramide zu sehen. Außerdem steht sowohl Lustiges als auch Spektakuläres am Programm und zum Abschluss wird am Wasser ein Feuerwerk gezündet.

Neue Licht- und Soundanlage

Der Seepark Annenheim wurde von der Gemeinde Treffen mit einem Holzsteg und einer Licht- und Soundanlage neu gestaltet. Die Shows finden jeden Dienstag im Juli und August um 21 Uhr statt.