Reisen mit Hund: Diese Dinge muss man beachten

„Wer seinen Hund mit in den Auslandsurlaub nehmen möchte, sollte sich vorab über einige Dinge informieren – z.B. benötigte Dokumente für die Ein- und Ausreise. In jedem Fall muss das Tier gechipt sein und über einen EU-Heimtierausweis mit gültiger Tollwut-Impfung verfügen. Der EU-Heimtierausweis ist bei Tierärtzen erhältlich“, weiß ÖAMTC Kärnten-Jurist Patrick Boschitz.

©ÖAMTC Kärnten ÖAMTC Kärnten-Jurist Patrick Boschitz

Eigens Körbchen und Lieblingsspielzeug

„Auch die Leine und der Maulkorb dürfen im Gepäck nicht fehlen – diese sind in öffentlichen Verkehrsmitteln und an öffentlichen Plätzen oftmals vorgeschrieben. Damit sich der Hund auch im Urlaub schnell wohlfühlt, sollte das eigene Körbchen und das Lieblingsspielzeug eingepackt werden.“ Es ist auch ratsam, das gewohnte Futter mitzunehmen, um eine Nahrungsumstellung zu vermeiden.

Vorab Informieren

Bereits vor der Buchung ist es wichtig, nachzufragen, ob das Hotel bzw. die Vermietung des Ferienhauses oder der Campingplatz Hunde überhaupt erlauben und, ob Extrakosten anfallen. Bei Badeurlauben am besten vorab informieren, ob an den Stränden oder Seen, die man besuchen möchte, Hunde genehmigt sind. Vor allem während der Hauptsaison gilt an vielen Stränden nämlich ein Hundeverbot.

Diese Regeln sind in Kroatien zu beachten

Hunde der Rasse Terrier (Typ Bull) und deren Mischlinge sind in Kroatien nur erlaubt, wenn der Besitzer über einen Zuchtnachweis verfügt und der Hund im Stammbuch des FCI (größter internationaler kynologischer Dachverband) eingetragen ist. Sonst wird die Einreise nicht gestattet. „An Stränden, in Naturparks und in Ortschaften gilt für alle Hunde Leinenpflicht“, informiert der Experte.

Leinenpflicht in Italien

An öffentlichen Orten gilt in Italien eine Leinenpflicht – die Leine darf nicht länger als 1,5 Meter lang sein. Auch ein Maulkorb muss mitgeführt werden.

Hunde im Auto gut sichern

Der Hund muss im Fahrzeug stets gut gesichert sein. „Am besten ist eine Transportbox in passender Größe in Verbindung mit der richtigen Platzierung und Fixierung im Auto“, rät der ÖAMTC-Jurist. Größere Hunde werden wegen des höheren Platzbedarfs am sinnvollsten in einer Box im Kofferraum untergebracht.

Gassigehen, Hitzeschutz und genügend Wasser

Während der An- und Abreise sollte auf ausreichend Pausen zum Gassigehen geachtet werden. Wichtig sind für die Vierbeiner außerdem genügend Wasser sowie Hitzeschutz. Lange Fahrten verlegt man an heißen Tagen besser in die Morgen- oder Abendstunden. „Keinesfalls darf man den Hund bei hohen Temperaturen im Auto zurücklassen – auch nicht für kurze Erledigungen“, warnt Boschitz. „Das Auto kann sich in der prallen Sommersonne schon innerhalb weniger Minuten extrem stark aufheizen.“