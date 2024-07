Unwetter machten Public Viewing in Graz einen Strich durch die Rechnung

Das EM-Public-Viewing am Grazer Karmeliterplatz musste am Sonntag geräumt werden.

Für den gestrigen Sonntag wurden ab den Nachmittagsstunden Gewitter und vor allem Starkregen in der Steiermark erwartet. Die Prognosen erfüllten sich, in vielen steirischen Gebieten schüttete es, die Feuerwehren mussten zu Unwettereinsätzen ausrücken. Auch die Gemeinde Deutschfeistritz war – nachdem dort bei einer Wetterkatastrophe im Juni Zivilschutzalarm ausgelöst wurde – von den Regenfällen wieder stark betroffen. Die Unwetter sorgten zudem für eine Sperre der A9 in Richtung Süden: Die Phyrn Autobahn ist aufgrund mehrerer Murenabgänge zwischen Knoten St. Michael und Deutschfeistritz aus Sicherheitsgründen nicht befahrbar. Auch die Auffahrt Übelbach ist gesperrt.

Fanzone in Graz wurde geräumt

Am gestrigen Sonntag fand das EM-Fußballfinale statt. Beim Public Viewing am Grazer Karmeliterplatz versammelten sich zahlreiche Menschen, um das letzte Spiel der Europameisterschaft gemeinsam auf großer Leinwand zu schauen. Kräftige Regenfälle in Graz machten dem großen Finale aber einen Strich durch die Rechnung. Die Fanzone am Karmeliterplatz wurde nach der ersten Halbzeit geräumt, wie Medien berichten. Etwas später, nachdem der Regen nachgelassen hatte, konnte sie wieder geöffnet werden. Nach wieder eintretendem Regen war es dann aber für die Fußball-Fans endgültig vorbei.

Zahlreiche Unwetter-Einsätze

Aufgrund der heftigen Regenfälle kam es zu zahlreichen Einsätzen in der Steiermark. In Gleisdorf war ein Wagen auf einer überschwemmten Straße stecken geblieben und musste geborgen werden. Auch die Berufsfeuerwehr Graz musste zu mehreren Unwetter-Einsätzen ausrücken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2024 um 10:21 Uhr aktualisiert