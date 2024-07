Studieren für 1.400 Euro im Monat: Dieses Studium bietet einen fixen Job

Gesundheits- und Krankenpfleger sind gefragter denn je. Daher wurden die Einstiegsmöglichkeiten erweitert und die Ausbildungsplätze erhöht: An der FH Campus Wien stehen bis 2025 980 zusätzliche Studienplätze bereit. Als wesentlicher Partner hat der Wiener Arbeitnehmer Förderungsfonds (waff) schon seit 2021 das Bachelor-Studium Gesundheits- und Krankenpflege in sein Programm „Jobs PLUS Ausbildung“ aufgenommen. Aktuell läuft die Bewerbungsphase für das Wintersemester an der FH Campus Wien. Interessierte Wiener können sich noch bis 21. Juli 2024 beim waff für einen der 250 Studienplätze bewerben.

1.400 Euro monatlich

Das Programm „Jobs PLUS Ausbildung“ von waff und AMS Wien hilft besonders Personen, die arbeitslos sind oder vor einer beruflichen Veränderung stehen. Teilnehmer erhalten ein kostenloses sechssemestriges Studium – die Kosten werden nämlich von waff und dem AMS Wien übernommen. Mit erfolgreichem Abschluss ist eine feste Jobzusage bei einem Partnerunternehmen verbunden. Das gibt den Studierenden Sicherheit und eine klare berufliche Perspektive. Während des Studiums erhalten die Teilnehmer monatlich insgesamt mindestens 1.400 Euro.

Finanzielle Absicherung

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke betont: „Die Stadt Wien steht den Wienerinnen und Wienern bei allen Anliegen zu Aus- und Weiterbildung eng zur Seite. Mir ist wichtig, dass der Zugang zu den zahlreichen attraktiven Ausbildungen und Förderungen praktikabel bleibt und sich an den Lebensrealitäten der Menschen orientiert. Daher haben wir das Wiener Ausbildungsgeld geschaffen, mit dem Wienerinnen und Wiener, die eine längere Ausbildung absolvieren, finanziell abgesichert sind. Mit dem FH-Bachelor Studium der Gesundheits- und Krankenpflege im Rahmen von ‚Jobs PLUS Ausbildung‘ eröffnet sich Interessierten ein spannender und zukunftssicherer Karriereweg. Die Stadt Wien investiert heuer dafür über den waff rund 6,1 Mio. Euro.“

Neue Möglichkeiten zum Umstieg