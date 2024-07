Schüsse am Yppenplatz: Jetzt sind neue Details bekannt

Ein Gewaltexzess folgt in Wien dem nächsten: Am Sonntagabend, dem 14. Juli, gegen 18 Uhr eskalierte am Yppenplatz in Wien-Ottakring, 16. Bezirk, ein Streit zwischen mehreren Männern. Dabei fielen auch Schüsse. Zumindest ein Beteiligter dürfte auf die beiden Opfer geschossen haben. Durch die Schüsse wurden die beiden jungen Männer schwer verletzt, Lebensgefahr bestand aber nicht.

Neue Details bekannt

Wie die APA am heutigen Montag erfuhr, handelte es sich bei den beiden Schwerverletzten um einen 20- und einen 21-Jährigen. Wo die Männer durch die Kugeln genau verletzt wurden, war am frühen Vormittag noch nicht bekannt. Der oder die Täter waren nach den Schüssen geflüchtet und die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben vorerst unklar. Messer dürften wohl auch im Spiel gewesen sein. Im Bereich des Tatortes wurden Suchtmittel gefunden, erläuterte die Polizei anschließend in einer Aussendung. Es sei aber unklar, ob dies im Zusammenhang mit der Tat stehe. (APA, red. 15.07.2024)