Vergewaltigung in Wieselburg: Polizei sucht jetzt diesen Mann

Grausame Szenen einer Vergewaltigung spielten sich am 29. Juni 2024, gegen 1.05 Uhr, im Schlosspark in Wieselburg (Bezirk Scheibbs, NÖ) ab. Die Identität des Opfers ist nicht bekannt. Laut Polizei werden nähere Angaben zum Opfer aus Opferschutzgründen nicht gemacht. Nach dem Täter wird nun mittels Phantombild gesucht. „Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wieselburg, Telefonnummer 059133-3157, erbeten“, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

©LPD NÖ Der Mann wird der Vergewaltigung verdächtigt.

Täterbeschreibung etwa 20 – 25 Jahre

ca. 175 cm groß

dunkle Haare

rundliches Gesicht

kräftige Statur

südländisches Aussehen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2024 um 10:57 Uhr aktualisiert