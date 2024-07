Schutzzone im Grazer Volksgarten tritt mit dem heutigen Montag in Kraft

Veröffentlicht am 15. Juli 2024, 10:57 / ©5 Minuten

Nach einem Anstieg der Suchtmittelkriminalität verordnet die Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark eine neuerliche Schutzzone für den Grazer Volksgartenpark. Sie soll vorrangig Kinder vor Straftaten schützen. Die Verordnung tritt mit dem heutigen Montag, 15. Juli 2024 in Kraft und ist vorerst sechs Monate lang aufrecht.

Was hältst du von der Schutzzone im Grazer Volksgarten? Finde ich gut. Eine Schutzzone war dringend notwendig. Finde ich nicht gut. Es braucht dort keine Schutzzone. Ist mir egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Suchtmittelkriminalität gestiegen

Die sicherheits- und kriminalpolizeiliche Lage im öffentlichen Raum wird laufend einer Evaluierung durch Exekutive und Sicherheitsbehörden unterzogen. So zeigt eine Analyse der jüngsten Daten einen deutlichen Anstieg an Suchtmitteldelikten im Grazer Volksgartenpark. Dabei stellte die Polizei innerhalb des ersten Halbjahres 2024 im betroffenen Park und im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres einen Anstieg der Delikte um rund 45 Prozent fest (2023: 149; 2024: 216). Zudem stöberten Suchtmittel-Spürhunde der Polizeidiensthundeinspektion Graz heuer bereits Drogen im Straßenverkaufswert von rund 60.000 Euro allein im Volksgartenpark auf. Dabei handelt es sich um rund fünf Kilogramm Marihuana, aber auch Kokain oder Amphetamin (z.B. Ecstasy-Tabletten), welches in sogenannten „Drogen-Bunkern“ versteckt sichergestellt wurde. Suchtmittel, die auch beim Auffinden durch Kinder eine erhebliche Gefahr darstellen können.

Schutzzone gilt für sechs Monate

Das Sicherheitspolizeigesetz (SPG) sieht für derartige Fälle und mit dem Zweck des Schutzes Minderjähriger die Möglichkeit einer Schutzzone (§ 36a SPG) rund um Schulen, Kindergärten oder vergleichbarer Schutzobjekte vor. Diese kann zeitlich beschränkt für maximal sechs Monate von der örtlichen Sicherheitsbehörde verordnet werden, bevor eine neuerliche Überprüfung erforderlich ist. Aufgrund des nun festgestellten Anstiegs der Suchtmitteldelikte im Volksgarten und der diagnostizierten Trendumkehr in einer Langzeitbeobachtung verordnete die Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung (SVA) nun eine derartige Schutzzone für den Volksgartenpark in Graz.

©Stadtvermessungsamt Graz In diesem Bereich gilt die Schutzzone.

Polizei kann Betretungsverbot und Strafen verhängen

Neben ohnehin erstatteten Anzeigen kann die Polizei nun beim Verdacht gerichtlich strafbarer Handlungen nach dem Straf-, Verbots- oder Suchtmittelgesetz auch Betretungsverbote für den Bereich der Schutzzone aussprechen und Personen aus dieser wegweisen. Dabei sind bei Missachtung (zusätzliche) Geldstrafen bis zu 1.000 Euro (im Wiederholungsfall bis zu 4.600 Euro) oder Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen möglich. Die Polizei wird den Kontrolldruck weiterhin erhöhen und die Schutzzone verstärkt im Zuge des Streifendienstes sowie mit gezielten Schwerpunktkontrollen uniformiert und zivil überwachen. Weitere Schutzzonen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant.