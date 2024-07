Seit 30 Jahren: Britische Schüler sammeln Erfahrungen in Klagenfurt

Veröffentlicht am 15. Juli 2024, 11:00 / ©StadtKommunikation/Wiedergut

Das Programm, welches heuer 30-jähriges Jubiläum feiert, bietet den Teilnehmern wertvolle Einblicke in die Arbeit der städtischen Verwaltung und fördert gleichzeitig den kulturellen Austausch.

Empfang der Schüler

Am heutigen Montag fand im Gemeinderatssaal ein Empfang zur Begrüßung der Schüler statt. Bürgermeister Christian Scheider und der Vizebürgermeister Alexander Kastner, hießen die Praktikanten herzlich willkommen. Auch die politischen Vertreter sowie Abteilungsleiter, in deren Büros die Praktikanten eingesetzt werden, nahmen an der Veranstaltung teil.

Privatschule „Merchant Taylors School“

Nach der Begrüßung wurden die Schüler in die jeweiligen Abteilungen verteilt, um dort ihre Praktikumszeit zu beginnen. Der Besuch der britischen Praktikanten wird seit 30 Jahren von Christa Udell organisiert. Udell ist gebürtige Klagenfurterin und unterrichtet Deutsch an der Privatschule „Merchant Taylors School“. Die Schule liegt im Norden von London. 850 Schüler im Alter von 11 – 19 Jahren werden dort unterrichtet.

Einstündige Stadtführung

Der Besuch der Stadt Klagenfurt im Rahmen des Deutschunterrichts ist sehr beliebt und wird jedes Jahr von einigen Schülern in Anspruch genommen. Der Dienstag und Mittwoch verlaufen für die Praktikanten gemäß ihrem regulären Einsatzplan. Am Mittwoch wird zusätzlich eine etwa einstündige Stadtführung organisiert, die von einem professionellen Touristenguide geleitet wird. Am Donnerstag und Freitag arbeiten die Praktikanten wieder regulär von 8 bis

16 Uhr.

Wunderbare Gelegenheit

„Es ist eine wunderbare Gelegenheit, diese talentierten jungen Menschen bei uns im Rathaus willkommen zu heißen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, die Funktionsweise unserer Stadtverwaltung aus nächster Nähe zu erleben,“ sagt Bürgermeister Christian Scheider.