Flammenspucker und Gaukler: Straßenkunst-Festival findet wieder statt

Das Villacher Straßenkunst-Festival hat sich in den letzten Jahren in der „Szene“ weltweit einen ausgezeichneten Ruf erworben. Nicht nur Villachs Bürger sowie die zahlreichen Gäste wissen das Spektakel zu schätzen: Das südliche Flair, die freundliche und lockere Atmosphäre und ein euphorisches Publikum begeistern auch die Künstler immer wieder aufs Neue.

100 Straßenkünstler aus zehn Nationen

An verschiedenen Plätzen in der Altstadt kann entdeckt werden, mit welch hohem Können die rund 100 Straßenkünstler aus zehn Nationen „ausgestattet“ sind. Die Veranstaltungen kann man nach „Plan“ besuchen – die jeweiligen Tagespläne liegen in den diversen Straßenkunst-Stehern in der Altstadt auf und können kostenlos entnommen werden – oder man kann sich einfach vom Geschehen treiben lassen.