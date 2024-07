Dank aufmerksamer Passantin: Hund „Odin“ entkam knapp dem Hitzetod

Am Samstag, den 13. Juli 2024 haben aufmerksame Anrainer in Graz-Umgebung ein Auto in der prallen Sonne beobachtet. An diesem Tag wurde in weiten Teilen der Steiermark die 30-Grad-Marke überschritten. „Der Fahrer stellte den Firmenwagen wie selbstverständlich ab und ging in ein angrenzendes Gebäude. Kurz darauf hörte man einen Hund bellen. Wie schnell sich so ein Auto in eine wahre Hitzefalle verwandeln kann und für den Hund lebensbedrohlich wird, wissen alle verantwortungsbewussten Hundebesitzer“, heißt es in einer Aussendung des Tierschutzvereins Arche Noah.

Besitzer zeigte keine Einsicht

Nach 40 Minuten war der Besitzer noch immer nicht zurückgekommen. Der Hund, der zuvor noch gebellt hatte, war auffällig ruhig geworden. Eine besorgte Passantin rief die am Firmenwagen aufgedruckte Telefonnummer an und stellte den Besitzer zur Rede. Als dieser kurze Zeit später eintraf, zeigte er laut Angaben keinerlei Einsicht und schimpfte. „Er wolle den Hund ohnehin nicht mehr haben“, sagte er und wollte der Passantin gleich die Leine in die Hand drücken.

Odin braucht dringend medizinische Hilfe

Überfordert bat die Passantin darum, dass man den Hund doch im Tierheim abgeben möge. Dies tat der Besitzer dann tatsächlich und stand am heutigen Montag, den 15. Juli 2024 mit Amstaff „Odin“ in der Arche. „Bei der Übergabe gab er an, er habe den Hund aus einer schlechten Haltung übernommen und dieser hätte wohl eine Futterallergie. Das beweisen ganz deutlich die offenen Stellen am Hals. Der Hund ist nun dringend auf medizinische Hilfe angewiesen, um abzuklären, woher die offenen Stellen rühren“, berichtet die Arche Noah.