Aus beim Ã–3-Wecker: Robert Kratky geht mit Ende 2026

Veröffentlicht am 15. Juli 2024, 11:25 / ©Hitradio Ö3/Philipp Lipiarski

Nun, dass Robert Kratky seinen Vertrag beim Sender nicht mehr verlängern wird, ist ja schon länger bekannt. Offen stand noch die Frage, bis wann? In den Instagram-Highlights liefert der Ö3-Wecker-Moderator die Antwort: „Bis Ende 2026. Ab 2027 wird jemand anders übernehmen. Ich hoffe sehr, dass es eine sehr sehr coole Moderatorin sein wird. Vielleicht wirds aber auch ein völlig neues System geben.“ Wie der Sender Kratkys Platz besetzen wird, bleibt also abzuwarten. Der Moderator stellt klar: „Wird nicht meine Sache sein, ist auch nicht meine Entscheidung.“

Hörst du Radio? Ja. In der Arbeit immer. Nur beim Autofahren. Nein, nie. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wie geht es mit Kratky weiter?

Und wie sieht nun Kratkys Zukunft aus? „Ich glaube, dass ich nach 34 Jahren in der Medien- und Kommunikationsbranche, wahrscheinlich eher in dieser Branche bleibe. Ich habe mir ja doch über viele Jahre in unterschiedlichen Jobs ein gewisses Können und Wissen erarbeitet.“ Fix ist auf jeden Fall: „Ich werde garantiert nicht bei ‚Dancing Stars‘ mitmachen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2024 um 11:28 Uhr aktualisiert