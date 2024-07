Tödliche Schüsse in Grazer Anwaltskanzlei: Erste Obduktionsergebnisse

Am Freitag, den 12. Juli 2024 kam es in einem Mehrparteienhaus in der Kaiserfeldgasse zu einer Auseinandersetzung, bei der es auch zur Abgabe von Schüssen kam. Darauf folgte ein Großeinsatz der Polizei in der Grazer Innenstadt. ein 29-jähriger Mann war gegen 11.35 Uhr mit dem Gewehr in die Räume der Rechtsanwaltskanzlei in der Kaiserfeldgasse gekommen. Er gab mehrere Schüsse aus der Waffe auf die 23-jährige Angestellte der Kanzlei ab. Die Frau, die sich alleine im Büro befunden hatte, wurde tödlich getroffen. Im Anschluss richtete der 29-Jährige die Waffe gegen sich selbst.

„Drei Klescher gehört“

Angehörige einer anderen Anwaltskanzlei in dem Haus, die die Schüsse gehört hatten, alarmierten telefonisch die Polizei. Sie gaben an „drei Klescher“ wahrgenommen zu haben. Ein Großeinsatz unter Beteiligung des Einsatzkommandos Cobra, des Polizeihubschraubers und anderer Spezialeinheiten war die Folge. Das Gebiet um den Tatort wurde großräumig abgesperrt. Als die Rettungskräfte zum Tatort gelangen konnten, konnten diese aber nur mehr den Tod der beiden Personen feststellen.

Viele ungeklärte Fragen

Der Täter wurde laut dem Staatsanwaltschaftssprecher in Österreich geboren und hat bosnische Wurzeln. Mit einem ersten mündlichen Obduktionsgutachten ist wahrscheinlich Anfang nächster Woche zu rechnen, hieß es am Samstag. Das Motiv der Tat, die Hintergründe, der genaue Tathergang – unter anderem die Anzahl der abgegebenen Schüsse, eine Zeugin hatte von drei gesprochen – und auch die Beziehung des Opfers zum Täter seien noch Gegenstand der Ermittlungen, so der Stand am 13. Juli.

Drei Schüsse auf Opfer abgegeben

Nun hat eine Obduktion des Opfers zumindest die Anzahl der Schüsse ergeben: Es sollen tatsächlich drei Schüsse auf die 23-Jährige abgefeuert worden sein. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft am heutigen Montag gegenüber der APA. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren. Das Tatmotiv ist immer noch unklar. Ein Ergebnis der Obduktion des Täters ist noch ausständig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2024 um 13:02 Uhr aktualisiert