Wieder Schüsse in Wien: Sofortfahndung eingeleitet

Erst am Sonntagabend, dem 14. Juli, wurden zwei junge Männer durch Schüsse am Yppenplatz schwer verletzt. Nur wenige Stunden später, am Montag, dem 15. Juli, um 0.05 Uhr, dürften wieder Schüsse abgefeuert worden sein. Dieses Mal spielte sich alles in Wien-Donaustadt, 22. Bezirk, im Bereich der U-Bahnstation Hardegasse ab. Das Stadtpolizeikommando Donaustadt und die WEGA wurden wegen angeblichen Schüssen alarmiert.

In den Boden geschossen

„Zeugen gaben an, eine Auseinandersetzung auf offener Straße wahrgenommen zu haben. Dabei soll ein Mann zuerst einen anderen mit einem Gegenstand geschlagen haben. Der andere soll daraufhin mit einer Schreckschusswaffe in den Boden geschossen und mit der Waffe auf ihn gezielt haben. Dann entfernten sich die Beteiligten“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien. Sofortfahndungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Schon bald konnten die Beamten zwei Männer anhalten.

Schreckschusswaffe sichergestellt

Es stellte sich heraus, dass es sich um die am Vorfall beteiligten Männer, einen 27-jährigen Afghanen und einen 19-jährigen Slowaken handelte. Dem Vorfall soll ein Streit vorausgegangen sein. Bei dem 19-Jährigen wurde eine Schreckschusswaffe vorgefunden und sichergestellt. Gegen ihn wurde außerdem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 27-Jährige wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und gefährlicher Drohung angezeigt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2024 um 12:55 Uhr aktualisiert