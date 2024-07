15. Beachvolleyballturnier: Am Silbersee wurde gebaggert

650 Teilnehmer nahmen die sportliche Herausforderung an. Fair Play stand beim 15. GEMMA Beachvolleyballturnier an oberster Stelle.

Veröffentlicht am 15. Juli 2024, 12:57 / ©Verein GEMMA/KK

Beachvolleyball ist besonders bei Jugendlichen eine beliebte Freizeitaktivität, und auch dieses Jahr waren die Teilnehmer mit großer Begeisterung und Engagement dabei. Über 24 Teams trotzten der sommerlichen Hitze und stellten sich der sportlichen Herausforderung.

Mehr als 650 Teilnehmer

Marc Germeshausen, der Vorsitzende von GEMMA, äußerte sich stolz über den großen Zulauf: „Das Beachvolleyballturnier ist ein Fixpunkt im Jahresprogramm. Der Andrang war noch nie so groß wie in diesem Jahr! Wir sind dankbar über mehr als 650 Teilnehmer in 15 Jahren GEMMA.“

Zweier und Vierer Bewerb

Im zweier Bewerb konnten Sarah Rainer und Benjamin Matthews den Sieg erringen, während beim vierer Durchgang Theresa Beer, Alea Köfler, Aaron Blazanovic und Leon Blazanovic die Goldmedaille holten.

Das war dieses Jahr neu

Das Turnier war mixed. Bei GEMMA steht immer Fair Play im Vordergrund, und genau darum geht es bei diesem Event. Neben dem Organisationsteam, bestehend aus Marc Germeshausen, Lena Bina, Aurora Rupeni, Florian Friedrich und Stefan Mak, gratulierte auch Gemeinderat Hansi Jäger den erfolgreichen Teams und Spielern.