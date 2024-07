Zum ersten Mal: Drei zweite Preise an begabte Musiker verliehen

Veröffentlicht am 15. Juli 2024, 13:00 / ©StadtKommunikation / Zangerle

Es war einzigartig und noch nie dagewesen, was sich Freitagabend bei der Uraufführung und Preisübergabe der Preisträgerwerke des Gustav Mahler Kompositionspreises 2024 im Stift Viktring abgespielt hat. Denn es sind gleich drei 2. Preise an begabte Musiker vergeben worden. „Es ist ein besonderer Tag, der im Zeichen außergewöhnlicher musikalischer Werke steht. Mit großer Freude und Anerkennung darf ich als Kulturreferent den Preisträgern ganz herzlich gratulieren!“, so Stadtrat Franz Petritz.

Reinhold Schinwald

Die beiden von der Stadt Klagenfurt gesponserten und mit jeweils 1.500 Euro dotierten 2. Plätze teilen sich Reinhold Schinwald (AT) und Sebastian Zaczek (D). Schinwald lebt und arbeitet in Wien. Er absolvierte ein Kompositionsstudium an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz sowie das Musiktheoriestudium. Schinwald ist regelmäßig als Klangregisseur und Interpret von Arbeiten mit Live Elektronik sowie elektroakustischer Kompositionen zu erleben.

Sebastian Zaczek

Sebastian Zaczek ist ein deutscher Komponist, dessen Oeuvre überwiegend kammermusikalische Werke und Solostücke umfasst. Er ist mehrfacher Preisträger des Bundeswettbewerbs Jugend Komponiert, sowie mehrfacher Teilnehmer des von Vox Novus geleiteten Projektes „Fifteen Minutes of Fame“.

Samuele Giulio Ferrari

Der vom Land Kärnten gesponserten 2. Preis ging an Samuele Giulio Ferrari. Ferrari ist ein italienischer Kompinist, der in Salzburg lebt. Er arbeitet bereits mit namhaften Ensembles wie NAMES, Twenty Fingers Duo, Duo Strings&Noise oder Cantando Admont zusammen.

Anerkennungspreis

Den durch die Jury vergebenen Anekennungspreis erhielt Alyssa Aska (USA). Seit 1995 vergeben die Stadt Klagenfurt und das Musikforum Viktring den internationalen Gustav- Mahler-Kompositionspreis. Die Fachjury wählt aus zahlreichen, höchst anspruchsvollen Neukompositionen aus verschiedensten Nationen Gewinner aus.