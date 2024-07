Bei Public Viewing: Mädchen (16) soll vergewaltigt worden sein

Horror-Nachrichten aus Wien: Ein Public Viewing von der Fußball-Europameisterschaft in Wien endete für ein junges Mädchen in einem Albtraum. Bei dem Opfer handelt es sich um eine 16-jährige Deutsche. Nähere Details sind noch nicht bekannt. Das Bundesministerium für Inneres berichtet in einer UEFA-Bilanz außerdem über Vorfälle, bei denen in Wien der sogenannte Wolfsgruß gezeigt wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2024 um 13:48 Uhr aktualisiert