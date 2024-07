Am Dienstag und Mittwoch gibt es am Grazer Hautplatz gratis Würste

Für Prime Mitglieder gibt es am 16. und 17. Juli die Prime Wurst kostenlos.

Für Prime Mitglieder gibt es am 16. und 17. Juli die Prime Wurst kostenlos.

Veröffentlicht am 15. Juli 2024, 13:42 / ©5 Minuten

In Graz sind es zwei Stände, bei denen sich Prime-Mitglieder ihre gratis Wurst holen können: Bellys (von 18.30 bis 2 Uhr) und das Standl 5 (10 bis 19.30 Uhr) am Hauptplatz. Am Dienstag wird die Musikerin und Comedian Billie Steirisch von 17.30 bis 19.30 Uhr die Prime Würste beim Standl 5 ausgeben. Neben der klassischen Käsekrainer der Metzgerei Maier aus Oberösterreich steht auch eine vegane Variante, das Bio-Pilzwürstl von Hut&Stiel aus Wien, zur Auswahl.