„Blattschuss“ im Schloss Mageregg meldete Insolvenz an

Der Gastronomiebetrieb „Blattschuss“ im Schloss Mageregg hat heute am, 15. Juli am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Aufgrund eines Wasserschadens und der Entscheidung am Golfplatz in Moosburg einen Gastronomiebetrieb zu führen, welcher im Jahr 2023 aufgegeben wurde, musste „Blattschuss“ Insolvenz anmelden.

122.600 Euro Überschuldung

Laut dem Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) sind derzeit sechs Dienstnehmer und sieben Gläubiger betroffen. Die Passiva beträgt 153.000 Euro und die Aktiva 30.400 Euro. Laut Sanierungsplan sollen 20 Prozent in vier Raten innerhalb von zwei Jahren bezahlt werden. Die vermögensrechtliche Überschuldung beläuft sich auf rund 122.600 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2024 um 14:16 Uhr aktualisiert