Amokfahrt durch Wien: Wollte Lenker (35) Polizisten töten?

Wegen versuchten Mordes ist am Montag am Wiener Landesgericht gegen einen rücksichtslosen Autoraser verhandelt worden, der sich in der Nacht auf den 9. Dezember 2023 einer Polizeikontrolle entzogen und der Exekutive eine kilometerlange Verfolgungsjagd quer durch die Stadt geliefert hatte. Dabei baute er mehrere Unfälle, zwei Personen wurden schwer verletzt. Verteidiger Rudolf Mayer bezeichnete den 35-Jährigen wörtlich als „Arschloch“, töten habe dieser aber niemanden wollen.

Kein Schein und dazu auch „Kiffen“ am Steuer

Der gebürtige Serbe hatte sich am 8. Dezember von seinem Cousin einen über 20 Jahre alten, nicht mehr für den Verkehr zugelassenen Jaguar gekauft. Dabei besitzt der Kfz-Mechaniker keinen Führerschein mehr – der war ihm 2017 wegen Trunkenheit am Steuer abgenommen worden. Er sei ein „Autonarr“, räumte er nun vor einem Schwurgericht (Vorsitz: Nicole Baczak) ein. Bei der allerersten Ausfahrt erregte er jedoch die Aufmerksamkeit einer Zivilstreife. Die Polizeibeamten nahmen an einer Kreuzung am Mariahilfer Gürtel wahr, wie der Mann am Steuer lässig seinen linken Arm mit einem Joint in der Hand aus dem geöffneten Seitenfenster baumeln ließ. Sie bemerkten auch Cannabisgeruch und wollten daher den Lenker einer Kontrolle unterziehen. Daraufhin stieg dieser aufs Gaspedal und fuhr den Polizisten davon, die rasch in ihr Fahrzeug sprangen und mit Blaulicht die Verfolgung aufnahmen.

„Amokfahrt“ durch Wien

Was dann folgte, nannte die Staatsanwältin nun eine „Wahnsinnsfahrt“ und „eine besonders gefährliche und rücksichtlose Amokfahrt“. Der Angeklagte habe mehrere Kreuzungen mit weit überhöhter Geschwindigkeit und bei Rotlicht überfahren und andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger, die vorschriftsmäßig bei Grün die Fahrbahn überquerten, in Gefahr gebracht. Als die Polizei im Bereich Gaudenzdorfer Gürtel – Eichenstraße eine Straßensperre errichtet hatte, um den Raser an der Weiterfahrt zu hindern, suchte dieser eine Lücke und fuhr dabei über eine Verkehrsinsel, wobei er aus Sicht der Anklagebehörde um ein Haar zwei Polizeibeamte niedermähte, die sich ihm mit gezückten Dienstwaffen in den Weg stellten.

Mordversuch?

„Er rast gezielt auf die Beamten los und macht keine Anstalten auszuweichen oder abzubremsen. Sie konnten sich in letzter Sekunde retten, weil sie zur Seite gesprungen sind. Sonst hätte er sie frontal gerammt und höchstwahrscheinlich getötet“, schilderte die Staatsanwältin. Für sie war damit der Tatbestand des versuchten Mordes erfüllt.

Familie gerammt

Der Mann setzte seine Fahrt fort und erfasste am Matzleinsdorfer Platz einen Radfahrer. „Der wurde durch die Luft geschleudert und prallte am Asphalt auf. Nur weil er einen Helm trägt, erleidet er nur ein leichtes Schädel-Hirn-Traum“, setzte die Anklagevertreterin fort. Selbst da habe der Angeklagte noch nicht angehalten. Am Landstraßer Gürtel geriet er auf die Gegenfahrbahn und setzte seine Fahrt als Geisterfahrer fort. Er krachte schließlich in einen ihm entgegenkommende Pkw, in dem sich eine vierköpfige Familie befand. Die Mutter, die am Beifahrersitz saß, wurde schwer, ihre Tochter leicht verletzt. Der Vater, der am Steuer saß, und der Sohn blieben unverletzt. Nach dieser Kollision kam der Jaguar zum Stillstand. Der Lenker versuchte noch zu flüchten, indem er aus dem Wagen sprang und davonlief. Er wurde wenig später von der Polizei gefasst. (APA, 15.07.2024)