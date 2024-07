Hier ist heute wieder mit WÃ¤rmegewittern zu rechnen

Am Abend

Veröffentlicht am 15. Juli 2024, 15:23 / ©Gabba Philou

Der heutige Montag, 15. Juli, startete in ganz Österreich sonnig und sommerlich warm. Bis zu 34 Grad wurden für heute angesagt. Für manche Orte ist das nur die Ruhe vor dem Sturm. Denn am Abend ist mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Von der GeoSphere Austria heißt es: „Am Montagabend kommt es zu einzelnen Wärmegewittern. Im Laufe der Nacht auf Dienstag zieht eine Kaltfront von Westen auf und kann weitere Gewitter auslösen.“

Gewitter im Westen Österreichs

Laut Skywarn Austria ist vor allem in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Osttirol mit Wärmegewittern zu rechnen. „Lokal kann es dabei zu Problemen durch Starkregen kommen. Vereinzelt sind auch Hagel (bis 2 cm) und stürmische Böen möglich“, heißt es in der Prognose.

Nachts wird es nochmal ungemütlich

Nachts ist die Gewitterneigung nochmal erhöht: „Zwischen 23 und 0 Uhr trifft in Vorarlberg von Westen her voraussichtlich eine Gewitterlinie ein, wobei besonders der Norden des Bundeslandes betroffen sein wird. Dabei sind Sturmböen möglich, lokal auch Starkregen und kleiner Hagel. Diese Gewitterlinie zieht in der Nacht über Bayern weiter Richtung Osten, wobei die Linie die Grenzgebiete Tirols streifen kann. Gegen 3 erreicht die Linie schließlich den Flachgau und Oberösterreich, wobei auch hier Böen zwischen 50 und 80 km/h möglich sind“, erläutert Skywarn Austria.

Stürmische Böen in Wien und Niederösterreich

Je mehr die Gewitter nach Osten ziehen, desto mehr soll auch der Niederschlag abnehmen. „Dabei sind zunächst noch Gewitter mit Starkregen eingelagert, wobei die Niederschlagsneigung nach Osten zu immer mehr abnimmt und die Böenfront ab der Mitte Oberösterreichs schon größtenteils trocken nach Osten weiterzieht. In den Morgenstunden können auch in Niederösterreich und Wien, besonders in höheren Lagen, noch stürmische Böen auftreten. Der starke Wind hält dort anschließend auch den Großteil des Dienstags an“, heißt es.