Männer fanden toten Radfahrer (45) am Straßenrand

Zwei Männer fanden am Montag, dem 15. Juli 2024, gegen 0.50 Uhr, ein Fahrrad und in weiterer Folge einen regungslosen 45-jährigen ungarischen Staatsbürger am rechten Fahrbahnrand nächst der Leitschiene auf der Klosterbergstraße in Neulengbach, Bezirk St. Pölten-Land, NÖ, in Fahrtrichtung B 19 Tullner Straße. Sie verständigten die Rettung und begannen mit der Reanimation. Der Mann sei vermutlich mit dem Fahrrad in das Bankett und in weiterer Folge zu Sturz gekommen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Fremdverschulden ist laut Polizei auszuschließen.