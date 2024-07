Wolfsabschuss: VGT klagt gegen Kärntner Politiker und Jäger

Sehr rasch hat jetzt der Verein gegen Tierfabriken (VGT) auf den Abschuss eines Wolfes in Hermagor reagiert: Da nach Rechtsverständnis des VGT das Kärntner Almschutzgesetz rechtswidrig ist, werden nun sowohl der für die Abschussverordnung zuständige LH Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als auch der Jäger der den Wolf abschoss angezeigt.

„Wir haben eigentlich nur darauf gewartet“

„Gruber hat es vom Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes sogar schriftlich bekommen, dass sein Alm- und Weideschutzgesetz, das er heuer in Kraft gesetzt hat, rechtswidrig ist. Wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass Gruber die Warnungen und klaren Hinweise aus dem Bundeskanzleramt ignorieren wird, weil er ja sein Wahlklientel bedienen möchte, das schon lange nicht an die Wirkung von Abschüssen glaubt“, so Balluch in einer ersten Stellungnahme. Und: „Der Abschuss unter dem Titel „Schadwolf“ durch einen Trophäenjäger, wo auch nur der Verdacht bestand, dass da was passieren könnte, ist selbst für einen Laien erkennbar, dass es so nicht funktionieren kann“.

Strafverfahren in Millionenhöhe droht

Klar ist auch, dass nun Österreich nach dem Entscheid in Brüssel vom 11. Juli, dass weiter kein Wolf geschossen werden darf, ein Strafverfahren in Millionenhöhe droht. Balluch: „ Gruber kann das freilich egal sein, denn er wird die Strafe nicht zahlen müssen, auf der Strecke wird der Steuerzahler, also wir alle bleiben. Die Jäger sind dazu auch noch feige und wollen zwar die Trophäe mitnehmen aber um Gottes Willen namentlich nicht genannt oder gar als Wildschütz erkannt werden. Nicht ein Mal das Geschlecht des Wolfes wird veröffentlicht. Ich frage mich nur, was hat Gruber zu verbergen wenn alles wie er meint ohnehin vollkommen rechtlich gedeckt und legal ist“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2024 um 16:16 Uhr aktualisiert