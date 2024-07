Misslungener Drogendeal: Plötzlich packt Mann (22) Machete aus

Am Sonntag, 14. Juli 2024, gegen 10 Uhr, kam es in Innsbruck am Südtirolerplatz nach einem misslungenem Suchtmittelgeschäft zu einer gefährlichen Drohung. Zwei staatenlose Männer im Alter von 22 und 34 Jahren bedrohten einen 25-jährigen Syrer, wobei der 22-Jährige eine mitgeführte Machete zog, um den Syrer einzuschüchtern. Die Tatverdächtigen wurden von einer Polizeistreife der „Schnellen Interventionsgruppe“ (SIG) und einer Streife der PI Innsbruck-Bahnhof festgenommen. Die Machete, ein Tapeziermesser und 0,5 Gramm Kokain wurden sichergestellt. Es folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freiem Fuß.