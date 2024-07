Jugendbande bricht PKW auf: Festnahmen in Wien-Liesing

Veröffentlicht am 15. Juli 2024, 16:57 / ©5 Minuten

Als die Beamten am Tatort eintrafen, konnten Einbruchsspuren an dem Fahrzeug festgestellt werden, darunter eine eingeschlagene Scheibe, vermutlich mit einem Nothammer. Die Kontrolle der drei Jugendlichen im Alter von 13, 14 und 15 Jahren führte zur Sicherstellung mehrerer Autoschlüssel, Bankomatkarten und einer geringen Menge Suchtgift bei dem 14-Jährigen.

Jugendliche nach PKW-Einbruch festgenommen

Aufgrund des Verdachts auf Einbruchsdiebstahl wurden die beiden strafmündigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der 14-jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht, während der 13-jährige in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben wurde. „Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft ob die Tatverdächtigen mit weiteren Einbruchsdelikten in PKW im Zusammenhang stehen“, heißt es seitens der Polizei abschließend.