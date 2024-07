Druckkochtopf falsch bedient: Frau erlitt Verbrennungen zweiten Grades

Eine 31-jährige Arbeiterin einer Firma im Gemeindegebiet von Grimmenstein, Bezirk Neunkirchen, NÖ, erlitt am heutigen Montag, dem 15. Juli, Verbrennungen zweiten Grades. Gegen 10 Uhr öffnete sie den Sperrhahn/ Ablaufhahn eines Druckkochtopfes, ohne zuvor den Druck abzulassen. Durch den Druck sei der Ablaufhahn aus der Verankerung gedrückt worden und etwa 100 Liter siedend heißes Wasser habe sich über den Körper der Frau ergossen. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber C 3 in das AKH nach Wien geflogen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde vom Arbeitsunfall in Kenntnis gesetzt.