59-Jähriger verletzt: Auf 2200 Meter Seehöhe klappte der Gleitschirm ein

Am Montag, 15. Juli 2024 gegen 12 Uhr startete ein 59-jähriger tschechischer Staatsbürger vom behördlich genehmigten Startplatz für Paragleiter auf der Emberger Alm, Gemeinde Berg an der Drau, Bezirk Spittal and der Drau, und flog im Bereich der Kreuzeckgruppe in Richtung Westen.

Ins Krankenhaus geflogen

Im Bereich der Mokarspitze auf ungefähr. 2200 Meter Seehöhe klappte der Gleitschirm vermutlich aufgrund Thermikproblemen ein. Der 59-Jährige geriet darauf ins Trudeln und zog den Notschirm. Er stütze im Spiralflug aus mehreren Metern Höhe zu Boden und kam dort im Bereich eines Verbindungswegs zur Leppneralm zu liegen. Er wurde vom Rettungshubschrauber sowie zwei Mitgliedern der Bergrettung Oberes Drautal mittels Seilbergung geborgen und zu Tag gebracht. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades weiter ins BKH Lienz geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2024 um 17:38 Uhr aktualisiert