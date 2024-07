Mann (83) blieb auf dem Gaspedal hängen und kollidiert mit Auto

Am Montag, 15. Juli 2024 gegen 11 Uhr wollte ein 83-jähriger Mann aus Klagenfurt am Parkplatz vor einem Gebäude in Klagenfurt wenden. Im Zuge dieses Vorgangs setzte er mit seinem Auto zurück, dürfte vom Bremspedal abgerutscht und auf dem Gaspedal hängen geblieben sein.

Kollidierte mit Auto und Metallzaun

In weiterer Folge beschleunigte das Auto sehr stark und kollidierte rückwärts mit einem dort am Parkplatz abgestellten Fahrzeug. Das Fahrzeug des 83-jährigen durchbrach in weiterer Folge mit voller Geschwindigkeit einen Metallzaun, welcher den Parkplatz in Richtung Viktringer Rings abgrenzte. Das Auto schlug mit dem Fahrzeugheck am dort verlaufenden Gehweg auf und kam zum Stehen.

Erheblicher Sachschaden

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, es entstand lediglich an beiden Fahrzeugen sowie am Metallzaun erheblicher Sachschaden. Das Auto des 83-jährigen Klagenfurters wurde von der BF Klagenfurt mittels Kranfahrzeug vom Gehweg entfernt.