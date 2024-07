Über 100 Kätzchen warten auf ein neues Zuhause in der Arche Noah

Veröffentlicht am 15. Juli 2024, 17:54 / ©ARCHE NOAH GRAZ

In der Arche Noah in Graz herrscht Hochbetrieb: Über 100 Kätzchen, oft mutterlos und in einem bedenklichen Gesundheitszustand, erhalten derzeit intensivste medizinische Betreuung. Viele von ihnen kommen unterernährt, mit Schnupfen und verklebten Augen zu uns. Trotz der schnellen Rettung durch den Tierschutz ist ihr Überlebenskampf noch lange nicht vorbei.

©ARCHE NOAH GRAZ

Perspektive auf ein liebevolles Zuhause

Bereits in zwei Wochen werden die ersten Kitten bereit sein, in neue Familien umzuziehen, wie die Mitarbeiter der Arche Noah mitteilen. Interessierte sollten daher die Website der Arche Noah im Auge behalten, um keinen neuen Bewohner auf der Vergabeseite zu verpassen. Vielleicht wartet dort bereits der perfekte tierische Begleiter auf seine neue Familie.

©ARCHE NOAH GRAZ

Worauf es bei der Adoption ankommt Zeit und Engagement: Junge Katzen brauchen viel Aufmerksamkeit, Pflege und Training.

Junge Katzen brauchen viel Aufmerksamkeit, Pflege und Training. Kosten: Neben Futter, Grundausstattung und Spielsachen fallen auch Tierarztkosten an.

Neben Futter, Grundausstattung und Spielsachen fallen auch Tierarztkosten an. Verantwortung: Ein Haustier ist eine langfristige Verpflichtung – Katzen können über 15 Jahre alt werden. Sie tun Ihrer zukünftigen Katze keinen Gefallen, wenn Sie sie vorzeitig wieder abgeben müssen.

Ein Haustier ist eine langfristige Verpflichtung – Katzen können über 15 Jahre alt werden. Sie tun Ihrer zukünftigen Katze keinen Gefallen, wenn Sie sie vorzeitig wieder abgeben müssen. Geduld: Die Eingewöhnungszeit kann einige Wochen dauern. Schreckhaftes und extrem zurückhaltendes Verhalten in den ersten Wochen ist bei Katzen keine Seltenheit. Geben Sie ihrem neuen Familienmitglied Zeit, um Vertrauen aufzubauen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2024 um 18:09 Uhr aktualisiert