Taxifahrer im Visier: Großkontrolle brachte über 300.000 Euro ein

Veröffentlicht am 15. Juli 2024, 18:18 / ©5min.at

Obwohl sich die Kontrollen am 29. Mai in der Taxibranche rasch herumgesprochen haben, war die Finanzpolizei schneller und kontrollierte 52 Unternehmen. Die Betriebe wurden auf ordnungsgemäße Beschäftigung der Dienstnehmer, die Einhaltung der Registrierkassenverordnung und die Abfuhr sämtlicher Abgaben geprüft. 3 der Taxilenker waren ohne Anmeldung zur Sozialversicherung unterwegs, 3 weitere Dienstnehmer stehen im Verdacht auf Sozialleistungsmissbrauch. 5 Fahrzeuge verstießen gegen die Registrierungskassenverordnung. Einige der Taxiunternehmer mussten nun auch Steuerrückstände in der Höhe von insgesamt 41.000 Euro begleichen.

300.000 Euro durch Pfändungen

Die gemeinsame Aktion der Finanzpolizei mit dem Finanzamt im Juni brachte eine noch viel größere Summe ein. Bei dieser wurden Registerkassennachschauen in Taxis von zwei Betrieben durchgeführt. Grund für die Kontrollen war ein Verdacht auf Steuerhinterziehung und missbräuchliche Inanspruchnahme von COVID-Förderungen. Auch bei dieser Prüfung wurden die Lenker wieder auf ihre ordnungsgemäße Beschäftigung kontrolliert. Ein voller Erfolg für die Beteiligten des Finanzamtes und der Finanzpolizei: obwohl diese Begutachtung angekündigt war, waren 4 Lenker der 17 geprüften Taxis ohne erforderlicher Anmeldung zur Sozialversicherung. Weiters wurden auch einzelne Verstöße gegen die Registrierkassenverordnung festgestellt. Durch Pfändungen konnte das Finanzamt Österreich rund 300.000 Euro einbringen.