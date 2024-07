15-Meter-Sturz beim Rotschitza Wasserfall: Frau schwer verletzt

Am Montag

15. Juli 2024

Am Montag, 15. Juli 2024 gegen 13.10 Uhr stürzte eine 49-jährige tschechische Staatsbürgerin im Bezirk Villach, südlich der Baumgartnerhöhe, auf einer Querung zwischen zwei Wanderwegen im Bereich des Rotschitza Wasserfalls auf einer Seehöhe von ungefähr 1200 Meter über eine ungefähr 15 Meter hohe Felswand und verletzte sich schwer.

Ins LKH Villach geflogen

Da die Absturzstelle nur zu Fuß erreichbar war, wurden vom Rettungshubschrauber ein Notarzt und ein Sanitäter per Seilwinde zur Verletzten abgeseilt. Nach Erstversorgung vor Ort wurde sie ins LKH Villach geflogen. Im Einsatz stand, neben den Beamten der PI Faak am See, die Bergrettung mit 9 Personen.

