Schock in den Alpen: Deutsche Paragleitpilotin stürzte 1.280 Meter ab

Gegen 11.45 Uhr startete sie zusammen mit ihrem 32-jährigen Freund vom Oststartplatz der Bischlinghöhe in Salzburg. Doch das Abenteuer endete in einem 1.280 Meter tiefen Absturz.

Urlauberin kollidiert mit Baumkrone und prallt auf Waldboden

Nur kurz nach dem Start begann die Pilotin plötzlich an Höhe zu verlieren. Mit ihrem Gleitschirm geriet sie in den gefährlichen Larzenbachgraben und kollidierte auf einer Seehöhe von 1280 Metern mit einer Baumkrone. Der Aufprall schleuderte sie auf den Waldboden in der Nähe der Ramsaualm.

Rettungsaktion in letzter Sekunde

Ihr Begleiter, der den Absturz mit ansah, landete sofort seinen Gleitschirm auf einer nahen Wiese und alarmierte die Einsatzkräfte. Die verletzte Pilotin wurde vom Notarzthubschrauber „Alpin Heli 6“ per Seilbergung aus dem unwegsamen Gelände gerettet. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde sie ins Krankenhaus nach Schwarzach im Pongau geflogen.

Ihr Freund blieb unverletzt

Glück im Unglück hatte der 32-jährige Freund der Verunglückten: Er blieb unverletzt und wurde vom Polizeihubschrauber „Libelle Salzburg“ aus der Absturzregion gerettet. „Weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang sind erforderlich“, heißt es seitens der Polizei.