Mann randaliert und verletzt drei Polizisten in Linz

Zu einem gewalttätigen Vorfall kam es heute in der Wiener Straße in Linz, als ein 34-jähriger Mann nach einer Körperverletzungsanzeige in Konfrontation mit der Polizei geriet. Gegen 8.45 Uhr forderten Beamte ihn auf, eine Straßenbahn zu verlassen, da er verdächtigt wurde, einen 50-jährigen Linzer angegriffen zu haben.

Statt zu kooperieren, eskalierte die Situation rapide

Der Beschuldigte verweigerte sich den Anweisungen, brüllte die Polizisten an und bedrohte sie mit geballten Fäusten. In einem erschreckenden Vorfall griff er eine Polizistin an, indem er sie angriff und versuchte, sie zu schlagen. Die Beamtin entging dem Schlag knapp, wurde aber daraufhin mit voller Wucht gegen eine Glaswand gestoßen.

Martyrium der Polizisten hörte nicht auf

Der Angreifer wandte sich einer weiteren Beamtin zu und schlug mehrmals auf ihren Kopf ein, während sie sich verzweifelt mit den Händen verteidigte. Erst nach Einsatz von Pfefferspray gelang es den Einsatzkräften, den renitenten Mann unter Kontrolle zu bringen und festzunehmen. Doch selbst während der Festnahme kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein weiterer Polizist verletzt wurde. Der 34-Jährige wurde schließlich ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.