Tragödie auf Steiermarks Straßen: Vier Verkehrstote in einer Woche

Die vergangene Woche hinterließ tiefe Spuren auf den Straßen der Steiermark, als innerhalb weniger Tage drei tragische Verkehrsunfälle insgesamt vier Menschenleben forderten. Bei einem Horror-Crash in Graz verstarben zwei junge Männer (beide 19 Jahre alt), ein 26-jähriger Autofahrer in Fürstenfeld durchbrach die Leitschiene und stürzte in den Tod. Auch für einen 22-jährigen Motorradfahrer kam in Graz jede Hilfe zu spät.

155 Verkehrstote in Österreich Im Zeitraum vom 1. Jänner bis zum 14. Juli 2024 kam in Österreich insgesamt 155 Personen im Verkehr ums Leben, eine im Vergleich zu den Vorjahren rückläufige Zahl (2023: 200 Tote; 2022: 211 Tote).